SHOT рассказал о взрывах в Туле SHOT: в Туле прогремели взрывы, работает ПВО

Telegram-канал SHOT рассказал о прогремевших в Туле взрывах. SHOT уточнил, что громкие звуки были слышны в разных районах города, включая центр. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По предварительным данным канала, система противовоздушной обороны отражает атаки украинских беспилотников. Также SHOT добавил, что сообщения о взрывах поступают из города Алексин, расположенного неподалеку от Тулы.

Ранее российские военные сбили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб для предотвращения возможных последствий.

До этого ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей.

Также Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Новомосковске Тульской области. SHOT добавил, что местные жители услышали громкие хлопки в нескольких районах города и ближайших поселках. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.