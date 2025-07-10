Удар возмездия и рев «Искандеров»: новости СВО на вечер 10 июля

Российские военные начали посвящать удары по позициям Вооруженных сил Украины в зоне военной операции пятилетнему мальчику, погибшему, защищая свою мать от атаки БПЛА на пляж в Курске, сообщил Telegram-канал «Морпехи Севастополя», связанный с 810-й бригадой морской пехоты. Авторы опубликовали снимок снаряда, посвященного ребенку.

Послание на боеприпасе оставили бойцы 382-го батальона морской пехоты и 810-й бригады морской пехоты. В посте указано: «Скоро еще добавим!»

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 10 июля, читайте в материале NEWS.ru.

В зоне СВО появился «Железный капут»

Российские военные модернизировали бронированную машину на базе танка и дали ей грозное неофициальное название «Железный капут», сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». Новый образец самодельной военной техники сочетает мощную защиту с инновационными решениями против современных угроз.

Машина, напоминающая тяжелые штурмовые БТР, оснащена специальными «косичками» — расплетенными стальными тросами, размещенными по всему периметру корпуса и на крыше. Эта простая, но эффективная конструкция уже доказала свою пользу: на кадрах видно несколько вражеских FPV-дронов, запутавшихся в этих импровизированных сетях.

Помимо защиты от беспилотников машина оснащена традиционным минным тралом для защиты от подрывов. Кроме того, БТР оборудован специальной скатывающейся «горкой» на левом борту, позволяющей десанту максимально быстро покидать транспорт.

Фото: МО РФ

Украинских военных две недели водили за нос

Российские десантники две недели скрытно располагались у окраин Бессаловки в Сумской области до начала штурма, сообщил командир штурмовой группы с позывным Папай. По его словам, бойцы незаметно зашли, отработали, а после прибытия замены спокойно были выведены.

ВС РФ поразили предприятия ВПК в Киеве

Российские войска в ночь на 10 июля нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Все объекты поражены, добавили в ведомстве.

Удары производились высокоточным оружием большой дальности. Также в операции были задействованы беспилотные летательные аппараты.

Российские бойцы добились успехов в районе Северска

Военнослужащие Вооруженных сил России подошли к подконтрольному Украине Северску Донецкой Народной Республики на расстояние менее километра, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, за последние несколько суток российские бойцы за счет успешного маневра полностью заняли сразу две лесополосы севернее Чубаровского пруда, расположенного восточнее населенного пункта. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ разгромили пункт дислокации морпехов ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации бригады морской пехоты украинских войск в Николаевской области, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, цели были успешно поражены и уничтожены.

Как отметили в Минобороны, удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по ПВД 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Баратовка. Подчеркивается, что все выявленные вражеские цели были уничтожены, это подтверждается кадрами объективного контроля.

На Западе увидели угрозу в новой тактике российских военных

Вооруженные силы России создали угрозу окружения Славянска, Краматорска и Константиновки, заявил польский генерал Станислав Козей. По его словам, об этом свидетельствует интенсивность российских сухопутных операций на восточном направлении.

Козей отметил, что российские войска в последние месяцы сознательно минимизировали сухопутные операции, сделав основной акцент на авиаударах и массированном применении ракетного вооружения и БПЛА. Однако текущая активизация наземных действий, по его оценке, свидетельствует о серьезных изменениях в российской стратегии.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Генерал раскрыл, откуда ВСУ могут нанести удары вглубь России

Вооруженные силы Украины могут нанести удары вглубь России с западных аэродромов, допустил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. Он напомнил, как российские войска нанесли мощный удар по аэродрому Озерный в Житомирской области, который служил базой для хранения техники НАТО. По его словам, атака могла уничтожить значительную часть западного вооружения.

Попов отметил, что, несмотря на продолжающиеся поставки техники из стран НАТО, их объем сократился. Генерал добавил, что российские силы атакуют подобные аэродромам объекты, чтобы нарушить логистику поставок и создать давление на украинские цепочки снабжения.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Днепр 10 июля: трусливое бегство, события у Покровска

Зеленского поймали на бегстве с Украины перед массированными атаками

Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 июля