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10 июля 2025 в 14:31

На Западе увидели серьезную угрозу в новой тактике российских войск

Генерал Козей: ВС России создали угрозу окружения Славянска и Краматорска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России создали угрозу окружения Славянска, Краматорска и Константиновки, заявил польский генерал Станислав Козей в интервью газете Fakt. По его словам, об этом свидетельствует интенсивность российских сухопутных операций на восточном направлении.

Козей отметил, что российские войска в последние месяцы сознательно минимизировали сухопутные операции, сделав основной акцент на авиаударах и массированном применении ракетного вооружения и БПЛА. Однако текущая активизация наземных действий, по его оценке, свидетельствует о серьезных изменениях в российской стратегии.

На мой взгляд, это тревожный сигнал, потому что российские операции сосредоточены на восточном направлении, что может создавать угрозу окружения важнейших для обороны Восточной Украины городов-крепостей: Славянска, Краматорска и Константиновки, — отметил он.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения ВС Украины попали в оперативное окружение российских сил в районе Константиновки в ДНР. По его словам, речь идет о группировке численностью около 15 тысяч человек. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

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