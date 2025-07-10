На Западе увидели серьезную угрозу в новой тактике российских войск

Вооруженные силы России создали угрозу окружения Славянска, Краматорска и Константиновки, заявил польский генерал Станислав Козей в интервью газете Fakt. По его словам, об этом свидетельствует интенсивность российских сухопутных операций на восточном направлении.

Козей отметил, что российские войска в последние месяцы сознательно минимизировали сухопутные операции, сделав основной акцент на авиаударах и массированном применении ракетного вооружения и БПЛА. Однако текущая активизация наземных действий, по его оценке, свидетельствует о серьезных изменениях в российской стратегии.

На мой взгляд, это тревожный сигнал, потому что российские операции сосредоточены на восточном направлении, что может создавать угрозу окружения важнейших для обороны Восточной Украины городов-крепостей: Славянска, Краматорска и Константиновки, — отметил он.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения ВС Украины попали в оперативное окружение российских сил в районе Константиновки в ДНР. По его словам, речь идет о группировке численностью около 15 тысяч человек. В Минобороны РФ информацию не комментировали.