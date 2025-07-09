«Идет утилизация»: тысячи солдат ВСУ попали в огневой мешок в ДНР Кимаковский: около 15 тысяч солдат ВСУ попали в окружение ВС РФ у Константиновки

Подразделения Вооруженных сил Украины попали в оперативное окружение российских войск в районе Константиновки в Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, речь идет о группировке численностью около 15 тысяч человек. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Порядка 15 тысяч человек личного состава противника сейчас в огневом мешке в Константиновке, а также южнее, западнее, восточнее и северо-восточнее города. Сейчас там образовался карман от Яблоновки до Часова Яра, в котором идет утилизация личного состава ВСУ, — сказал он.

По его словам, на этом направлении на стороне противника работают наиболее боеспособные силы. Речь идет в том числе об элитных отрядах БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Толстой, расположенное на западе Донецкой Народной Республики у границ Днепропетровской области. По информации военного ведомства, местность от ВСУ зачистили бойцы из группировки войск «Восток».