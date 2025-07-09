Российские бойцы еще на шаг приблизились к полной зачистке ДНР от ВСУ

Российские бойцы еще на шаг приблизились к полной зачистке ДНР от ВСУ ВС России взяли под контроль село Толстой в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль село Толстой, расположенное на западе Донецкой Народной Республики у границ Днепропетровской области, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, задачу выполнили бойцы из группировки войск «Восток».

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Толстой ДНР, — подчеркнули в МО.

Отмечается, что Толстой находится рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье и Поддубное. По данным министерства, в этих населенных пунктах украинских солдат уже не осталось.

Ранее сообщалось, что несколько бригад ВСУ могут попасть в огневой мешок в Константиновке на западе ДНР. Под угрозой оказались до восьми тысяч украинских солдат и иностранных наемников. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что российские войска выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Каменское на Запорожской линии фронта. Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, украинские военные были вынуждены отступить в сторону Степногорска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.