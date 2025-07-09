ВСУ пообещали новый масштабный огневой мешок в ДНР Mash: до 8000 солдат ВСУ могут попасть в российский огневой мешок в ДНР

Несколько бригад ВСУ могут попасть в огневой мешок на территории ДНР, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на российских военных. По данным канала, под угрозой могут оказаться до восьми тысяч украинских солдат. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В Mash уточнили, что огневой мешок может образоваться в Константиновке на западе Донецкой Народной Республики в результате наступления ВС России. В составе сил ВСУ в этом районе действуют подразделения иностранных наемников.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что военнослужащие ВC России взяли под контроль село Толстой на западе Донецкой Народной Республики. Населенный пункт находится у границы с Днепропетровской областью Украины. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные устроили еще один огневой мешок для подразделений ВСУ в районе Зеленой Долины в ДНР. По его словам, это значительно ухудшило логистику украинских подразделений, поскольку они лишились безопасных путей эвакуации и оказались зажаты с двух сторон.