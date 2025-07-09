Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 09:48

ВСУ пообещали новый масштабный огневой мешок в ДНР

Mash: до 8000 солдат ВСУ могут попасть в российский огневой мешок в ДНР

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Несколько бригад ВСУ могут попасть в огневой мешок на территории ДНР, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на российских военных. По данным канала, под угрозой могут оказаться до восьми тысяч украинских солдат. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В Mash уточнили, что огневой мешок может образоваться в Константиновке на западе Донецкой Народной Республики в результате наступления ВС России. В составе сил ВСУ в этом районе действуют подразделения иностранных наемников.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что военнослужащие ВC России взяли под контроль село Толстой на западе Донецкой Народной Республики. Населенный пункт находится у границы с Днепропетровской областью Украины. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные устроили еще один огневой мешок для подразделений ВСУ в районе Зеленой Долины в ДНР. По его словам, это значительно ухудшило логистику украинских подразделений, поскольку они лишились безопасных путей эвакуации и оказались зажаты с двух сторон.

ВСУ
СВО
ДНР
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в Курской области утром 9 июля: разгром элиты, бегство наемников
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве в среду, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области полыхает аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Эксперт дал прогноз по ценам на квартиры на ближайшие месяцы
«Бойцовский клуб»: в США призвали «сражаться» с решениями Трампа по Украине
В Госдуме назвали дату, когда Европа будет готова к войне с Россией
Лазарева вспомнила о жизни в России
«Поверьте мне»: экс-премьер РФ рассказал, зачем Зеленскому нужен конфликт
Депутат Горячева раскрыла, кто такие сталкеры и чем они опасны
В Германии указали на угрозу для США из-за наступления ВС России в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.