ВС России взяли в огневой мешок еще одну группировку ВСУ в ДНР

ВС России взяли в огневой мешок еще одну группировку ВСУ в ДНР Марочко сообщил об огневом мешке для ВСУ в районе Зеленой Долины в ДНР

Российские военные устроили еще один огневой мешок для подразделений ВСУ в районе Зеленой Долины в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это значительно ухудшило логистику украинских подразделений, поскольку они лишились безопасных путей эвакуации и оказались зажаты с двух сторон.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить тактическое положение юго-западнее Липового и северо-западнее Зеленой Долины, взяв под огневой контроль небольшой участок автомобильной трассы, ведущей в населенный пункт Шандриголово <…>. По предварительной оценке, в огневом мешке могут находиться до роты боевиков, — сообщил он.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее сообщил, что украинская группировка в селе Мирном на западе Донецкой Народной Республики оказалась в огневом мешке. По его словам, это стало возможно после того, как российские военные установили контроль над соседним населенным пунктом Поддубное.

До этого Марочко сообщил, что подразделения ВС РФ сумели закрепиться на новых позициях в лесу у населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Кроме того, российские войска заняли порядка 3 га территории у Петропавловки, добавил он.

Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.