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10 июля 2025 в 12:07

ВС России разгромили пункт дислокации украинских морпехов

Минобороны России сообщило о поражении ПВД морпехов ВСУ под Николаевым

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации бригады морской пехоты украинских войск в Николаевской области, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, цели были успешно поражены и уничтожены.

Как отметили в Минобороны, удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по ПВД 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Баратовка. Подчеркивается, что все выявленные вражеские цели были уничтожены, это подтверждается кадрами объективного контроля.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ подошли к подконтрольному Украине городу Северск Донецкой Народной Республики на расстояние менее километра. По его словам, за последние несколько суток российские бойцы полностью заняли сразу две лесополосы севернее Чубаровского пруда, расположенного восточнее города. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Прежде Telegram-канал Mash сообщил, что несколько бригад ВСУ могут попасть в огневой мешок на территории ДНР. По данным канала, под угрозой могут оказаться до восьми тысяч украинских солдат, огневой мешок может образоваться в Константиновке на западе ДНР. МО РФ эту информацию не комментировало.

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