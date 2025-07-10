Стало известно об успехах ВС России в районе Северска в ДНР Военэксперт Марочко: ВС РФ приблизились к Северску в ДНР на расстояние километра

Военнослужащие Вооруженных сил России подошли к подконтрольному Украине городу Северск Донецкой Народной Республики на расстояние менее километра, заявил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, за последние несколько суток российские бойцы за счет успешного маневра полностью заняли сразу две лесополосы севернее Чубаровского пруда, расположенного восточнее населенного пункта. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В результате рывка расстояние до города на одном из участков фронта сократилось до 900 метров. На данный момент на этом участке продолжаются боестолкновения. Командование ВСУ в срочном порядке направляет дополнительные силы и средства для стабилизации ситуации, — написал Марочко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что несколько бригад ВСУ могут попасть в огневой мешок на территории ДНР. По данным канала, под угрозой могут оказаться до восьми тысяч украинских солдат, огневой мешок может образоваться в Константиновке на западе ДНР. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Марочко сообщил, что российские военные устроили еще один огневой мешок для подразделений ВСУ в районе Зеленой Долины в ДНР. По его словам, это значительно ухудшило логистику украинских подразделений, поскольку они лишились безопасных путей эвакуации и оказались зажаты с двух сторон.