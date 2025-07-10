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10 июля 2025 в 12:39

Зеленского поймали на бегстве с Украины перед массированными атаками

МK.RU: Зеленский сбежал в Ватикан во время мощных ударов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отдыхает в Ватикане, пока на территорию страны обрушились массированные удары, пишет MK.RU. Атакам подверглась огромная зона: от западных границ Волыни и Закарпатья до южных рубежей Херсонщины и центральной Полтавщины.

Издание отмечает, что последний налет был одним из самых крупных на всю историю конфликта. Пока президент отдыхает в пятизвездочном отеле и наслаждается завтраком от шеф-повара, страдают простые украинцы, говорится в материале. Зеленскому нет дела до своих сограждан, для него важно устроить столкновение за деньги, пояснили журналисты.

Ранее Зеленский публично пожаловался на десятичасовую атаку на Украину. Он сообщил, что главной целью был Киев, также под удар попали Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Также депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход не исключила, что глава офиса президента Андрей Ермак может рассматривать вариант замены Зеленского. При этом самого чиновника администрации лишить поста невозможно, добавила парламентарий.

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