Зеленский пожаловался на десятичасовую ночную атаку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь с 9 на 10 июля страна подверглась атаке, которая длилась почти 10 часов. В Telegram-канале он сообщил, что главной целью был Киев, также под удар попали Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области. В Минобороны России эти данные не комментировали.

На этом фоне Зеленский потребовал «ускорения». Президент уточнил, что имеет в виду санкции и давление на Россию так, чтобы она ощущала последствия.

При этом глава Украины не забыл призвать западных спонсоров быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитие технологий. Политик также анонсировал разговор с партнерами, в рамках которого обсудит эти вопросы.

Ранее выяснилось, что Зеленскому в родной стране доверяют меньше, чем экс-главкому ВСУ Валерию Залужному. По данным опроса, президента Украины поддержали на 67%, а его конкурента — на 73%. Не доверяют Зеленскому 26% граждан.