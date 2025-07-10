Ермака уличили в намерении заменить Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может рассматривать вариант замены главы государства Владимира Зеленского, заявила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Александра Шелеста (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, самого чиновника едва ли кому-то под силу сменить.

Скорее Ермак заменит Зеленского, чем Зеленский Ермака <…> Все не так просто, и поверьте, кого-кого, а его сдвинуть — это невозможно. А если даже это будет сделано публично, это никогда не будет реализовано фактически, — сказала Скороход.

Так нардеп отреагировала на критическую публикацию The Economist о Ермаке и рассказала о возможной подготовке главой ОП кандидатур на замену Зеленскому. По ее словам, степень влияния Ермака на политическую элиту страны настолько сильная, что его слово может перекрыть даже слово президента.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что в офисе президента Украины рассыпается управление из-за дела сбежавшего вице-премьера страны Алексея Чернышова. Владимир Зеленский якобы потребовал прекратить дело в отношении Чернышова, но Андрей Ермак отстранился.

О том, что Чернышов сбежал, сообщил руководитель отдела расследований «Украинской правды» Михаил Ткач. По его словам, министр поехал в Вену вместе с украинским президентом еще 16 июня, а затем пропал. Позже Чернышов опроверг в социальных сетях слухи о своем бегстве и подтвердил возвращение в страну.