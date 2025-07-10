Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве Минобороны РФ: поражены объекты ВПК в Киеве и инфраструктура военного аэродрома

Российские войска в ночь на 10 июля нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома, сообщили в Минобороны РФ. Объекты поражены, добавили там.

Уточняется, что удары произведены высокоточным оружием большой дальности. Также в операции были задействованы беспилотные летательные аппараты.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — рассказали в оборонном ведомстве.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что ВС России в ночь на 10 июля осуществили серию ударов по военным целям в Киеве и области. По данным канала, точечные удары были нанесены по предприятиям «Артем» (производитель авиационных управляемых ракет) и «Кузня на Рыбальском» (производитель катеров для Военно-морских сил Украины). Также был поражен аэродром Васильков, расположенный в 20 километрах к юго-западу от украинской столицы. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко написал, что военнослужащие Вооруженных сил России подошли к подконтрольному Украине городу Северск Донецкой Народной Республики на расстояние менее километра. По его словам, за последние несколько суток российские бойцы за счет успешного маневра полностью заняли сразу две лесополосы севернее Чубаровского пруда, расположенного восточнее населенного пункта. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.