Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 10 июля? Что происходит у Белой Горы, Волчанска, Воскресенки, Веселого, Малиевки, Мирного, Мелового, Николаевки, Новоторецкого, Новохатского, Предтечино, Покровска, Родинского, Северска, Торецка, Толстого, Часова Яра и Яблоновки?

WarGonzo

«Донецкий фронт. Продолжается развиваться наступление российских войск на нескольких направлениях. Освобожден населенный пункт Толстой на Южно-Донецком направлении. Также ВС РФ вышли на окраины населенного пункта Мирное. Продолжаются бои на всем протяжении Покровского направления. На Константиновском направлении российские войска ведут бои в районе Белой Горы, где ВСУ предпринимали несколько попыток контратаковать. Часовоярское направление. Информации о продвижении наших войск за последние сутки не поступало, однако наступательная инициатива по-прежнему остается за ВС РФ. Продолжаются бои в Часове Яре и на флангах», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Два майора»

На Южно-Донецком направлении ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Толстой, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Идет продвижение к Александрограду, Карлу Марксу. С Северского направления поступают данные о преждевременности циркулирующих в Сети данных о выходе наших на границы Северска. Идут тяжелые бои. На Харьковско-Белгородском участке границы противник перебрасывает на позиции южнее Мелового штурмовые группы, стараясь не допустить дальнейшего расширения зоны нашего контроля. Константиновское направление. Последние недели стало видно на схемах противника, что ВС России выстраивает будущий охват Константиновки с флангов. С тяжелыми боями ВС России пробиваются из Часова Яра, со стороны Торецка (Дзержинска), а также Яблоновки. Когда удастся подойти к Клебан-Быкскому водохранилищу, линия фронта еще больше с юга приблизится к городу, начинающему агломерацию Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении ВС РФ продолжают продвигаться, ликвидируя украинских военнослужащих и их тяжелую технику, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«В Волчанске зачищаем дома по ходу продвижения. Днепропетровское направление. Активно наступаем в Днепропетровской области. Северный фланг. Западнее Новониколаевки наши войска работают по Муравке, закрепились, работаем по позициям врага артой. Южный фланг. Бойцы ВС РФ выбили врага из села Толстой, наступают на Новохатское. У населенного пункта Воскресенка атакуем сразу с трех направлений: от Комара, Веселого и Шевченко. Западнее Федоровки зачищаем лесопосадки с укрепами противника», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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