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10 июля 2025 в 11:11

Магнитные бури сегодня, 10 июля: что завтра, кто в опасности, головные боли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 10 июля, на Земле сильной магнитной бури не ожидается, заявили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 10 и 11 июля

По данным экспертов ИКИ РАН, сегодня, 10 июля, геомагнитных возмущений магнитного поля Земли в течение суток не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. Вероятность спокойной магнитосферы — 87%», — пояснили ученые.

По данным портала my-calend, сегодня на Земле магнитных бурь не ожидается.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации сервиса.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 11 июля, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как спастись от влияния магнитной бури

Невролог Ксения Овсянникова рассказала, что метеозависимым людям необходимо в период магнитных бурь добавить в рацион больше зеленого чая, витаминов, зеленых овощей и пить больше жидкости.

«Состояние при магнитных бурях могут ухудшить переживания, стресс, вредные привычки и недосып. Я понимаю, что не открываю Америку своими рекомендациями, но, поверьте мне, их далеко не все соблюдают. И дополнительно может помочь прием тех веществ, которые улучшают синтез энергии. <...> Но прежде стоит обсудить их прием с врачом», — подчеркнула медик.

Врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии NEWS.ru посоветовал метеозависимым людям во время геомагнитных ударов пристально следить за своим давлением.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — заявил он.

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