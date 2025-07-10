Магнитные бури сегодня, 10 июля: что завтра, кто в опасности, головные боли

Магнитные бури сегодня, 10 июля: что завтра, кто в опасности, головные боли

Сегодня, 10 июля, на Земле сильной магнитной бури не ожидается, заявили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 10 и 11 июля

По данным экспертов ИКИ РАН, сегодня, 10 июля, геомагнитных возмущений магнитного поля Земли в течение суток не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. Вероятность спокойной магнитосферы — 87%», — пояснили ученые.

По данным портала my-calend, сегодня на Земле магнитных бурь не ожидается.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации сервиса.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 11 июля, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как спастись от влияния магнитной бури

Невролог Ксения Овсянникова рассказала, что метеозависимым людям необходимо в период магнитных бурь добавить в рацион больше зеленого чая, витаминов, зеленых овощей и пить больше жидкости.

«Состояние при магнитных бурях могут ухудшить переживания, стресс, вредные привычки и недосып. Я понимаю, что не открываю Америку своими рекомендациями, но, поверьте мне, их далеко не все соблюдают. И дополнительно может помочь прием тех веществ, которые улучшают синтез энергии. <...> Но прежде стоит обсудить их прием с врачом», — подчеркнула медик.

Врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии NEWS.ru посоветовал метеозависимым людям во время геомагнитных ударов пристально следить за своим давлением.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — заявил он.

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