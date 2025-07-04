Нестерпимое пекло до +38 градусов? Погода в Москве в конце июля: чего ждать

Нестерпимое пекло до +38 градусов? Погода в Москве в конце июля: чего ждать

В Москве аномальной жары в конце июля не ожидается, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с NEWS.ru. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на конец второго летнего месяца, ждать ли нестерпимого пекла до +38 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце июля

По словам Евгения Тишковца, тепло придет в Россию в июле, но в Москве рекордно жаркой погоды не прогнозируется.

«Осадки стали ослабевать. В Европейской России влияние циклона „Корнелиус“ сходит на нет. Воздух в регионе начнет лучше прогреваться. Вскоре столбики термометров будут штурмовать 25-градусную отметку. Лето уже заявило о себе в средней полосе — за это можно сказать спасибо Азорскому антициклону, который принес настоящее пекло в Европу. Во Франции, Германии, Португалии и Испании несколько дней стоит изнуряющая жара, температура местами поднимается до +44 градусов», — заявил он.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в разговоре с NEWS.ru отметил, что настоящее лето точно вернется в столичный регион ближе к третьей декаде месяца.

«Начало июля, возможно, тоже будет не очень теплым. Но уже к середине первой декады июля столбики термометров устойчиво встанут около отметки +22–27 градусов. Но ждать, что это надолго, пока нет оснований», — добавил синоптик.

По предварительным данным метеосервисов, конец июля в Москве начнется с прохладной и дождливой погоды. С 20 по 23 июля ожидается от +22 до +24 градусов днем и от +13 до +15 градусов ночью, с ежедневными дождями (вероятность — 70–100%). Ветер южный, 4–5 м/с, давление — 743–745 мм ртутного столба. К 24–26 июля потеплеет до +25–27 градусов, но сохранятся кратковременные грозы и высокая влажность.

В период с 27 по 31 июля вновь похолодает. Днем — от +16 до +21 градуса, ночью — от +13 до +15 градусов. Затяжные дожди пройдут 28 и 29 июля, ветер усилится до 6 м/с. Давление упадет до 742 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Таким образом, в российской столице в конце июля нестерпимого пекла до +38 градусов не прогнозируется.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце июля

В Санкт-Петербурге с 20 по 25 июля установится относительно теплая погода: днем — от +22 до +27 градусов, ночью — от +14 до +16 градусов. Осадки ожидаются редко — только кратковременные дожди 23 и 24 июля (вероятность — 30%). Ветер западный, 3–5 м/с, давление — 745–750 мм ртутного столба.

С 26 июля в Северной столице начнется резкое похолодание. Днем — от +14 до +19 градусов, ночью — от +7 до +11 градусов. Непрерывные дожди прогнозируются 28–30 июля (вероятность — 90%), ветер северо-западный, 6–8 м/с.

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