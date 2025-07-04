Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле

Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле

В этом году лето продолжает удивлять жителей Москвы и Центральной России. Давно ожидаемая жара пока не пришла на эту территорию, однако синоптики уже пересмотрели прогноз на июль, считающийся самым знойным месяцем. Ждать ли температурных рекордов, убирать ли теплую одежду и зонты — в материале NEWS.ru.

Будет ли жарко в июле

Россияне дождутся жаркой погоды в июле, сообщил NEWS.ru метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, температурный фон медленно, но верно возвращается в рамки климатической нормы.

«Осадки стали ослабевать. В Европейской России влияние циклона „Корнелиус“ сходит на нет. Воздух в регионе начнет лучше прогреваться. Вскоре столбики термометров будут штурмовать 25-градусную отметку. Лето уже заявило о себе в средней полосе — за это можно сказать спасибо Азорскому антициклону, который принес настоящее пекло в Европу. Во Франции, Германии, Португалии и Испании несколько дней стоит изнуряющая жара, температура местами поднимается до +44 градусов», — рассказал Тишковец.

По его словам, отголоски европейской жары будут ощущаться на юге России — в Крыму, на Кубани, Кавказе и Ставрополье. В Москве, подчеркнул синоптик, аномальной жары пока не предвидится.

По оценкам метеоролога Александра Сергеева, в июле будет наблюдаться устойчивое превышение температурных значений на Урале и в западной части Сибирского федерального округа. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что ожидается сильная жара в Иркутской области и на юге Дальнего Востока.

«Однако текущие прогностические модели показывают: в большинстве российских регионов июльская погода останется в пределах климатической нормы. Хотя некоторые колебания все же случатся. Июльская жара будет прерывистой. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим заметное потепление, которое, к сожалению, окажется недолгим. Затем вновь наступит похолодание, так что я бы не советовал далеко убирать зонты и куртки», — пояснил Сергеев.

Почему погода стала необычно меняться

Эксперт по климатическим вопросам фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал, что холодное начало лета на европейской территории России обусловлено вторжениями воздушных масс с севера. По его словам, климатические изменения в умеренных широтах во многом зависят от того, что Арктика значительно потеплела.

«Из-за глобального потепления воздух с севера все сильнее и глубже вторгается на юг. Он очень теплый для Арктики, но холодный для нас», — сказал Кокорин.

По оценкам эксперта, в результате проникновения холодных воздушных масс из северных регионов на юг создаются необычные погодные условия для европейской части России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каких природных катаклизмов ждать россиянам в июле

В июле этого года стоит готовиться к погодным сюрпризам и катаклизмам, сообщили NEWS.ru в Гидрометцентре. Так, в Коми и Татарстане ожидаются сильные дожди. Ливни также накроют Кубань. На арктическом побережье Якутии метеорологи прогнозируют дождь со снегом и ветер с порывами 17–22 метра в секунду.

В Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, по прогнозам Гидрометцентра, в июле неоднократно выпадут сильные осадки, ожидается мощный град.

В Иркутской области в этом месяце сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность, отметили в Гидрометцентре. Судя по прогнозу, регион не раз столкнется с масштабными возгораниями лесов.

В отдельных регионах страны в июле ожидается сильная жара. В центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Туве столбики термометра поднимутся до отметки +35–37 градусов.

Стоит ли ждать ураганов в середине лета

Сергеев в разговоре с NEWS.ru отметил, что в июле ожидаются смерчи и ураганы.

«Мы видим, что погода крайне неустойчива: похолодание достаточно часто сменяется резким потеплением. Такие „погодные качели“, как правило, располагают к возникновению смерчей и ураганов», — сообщил специалист.

В начале июля сильный торнадо пронесся по селу Чигири в Амурской области. Из-за сильных порывов ветра в населенном пункте повалило деревья, с некоторых частных домов сорвало кровлю. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что с одного из участков чуть не унесло маленький бассейн. Кроме того, получили повреждения теплицы, были разбиты горшки с растениями. Как отметили местные жители, буря закончилась так же внезапно, как и началась.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Синоптики предупредили жителей Приморского края об угрозе супертайфуна. Как сообщает Примгидромет, в ближайшие дни он может зародиться близ Филиппин. У тайфуна серьезный энергетический потенциал. По предварительным данным, он может направиться к Желтому морю, а к 14 июля подойдет к Корейскому проливу. Согласно одной из версий, тайфун выйдет в Японское море и будет представлять серьезную угрозу для Приморья.

По оценкам начальника регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Бориса Кубая, еще есть достаточно времени, чтобы запустить многомодельные сценарии и при необходимости предупредить население об угрозе.

По предварительным данным метеосервисов, осадки в середине лета на большей части страны будут редкими — на 20–50% меньше нормы, особенно в третьей декаде месяца. Возможны лишь кратковременные ливни, преимущественно в первые 10 дней июля. Но их интенсивность не превысит 3–4 мм. Влажность воздуха на территории практически всей страны упадет до 65–70%, усилив ощущение духоты.

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