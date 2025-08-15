Иноагенты пытаются сорвать диалог Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, который пройдет 15 августа, заявил в своем Telegram-канале председатель думской комиссии, занимающейся расследованием фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, Василий Пискарев. По его словам, изменники переживают за свой доход за рубежом.

Налицо отработка политического заказа. Через своих марионеток русофобы пытаются либо сорвать диалог, либо пустить его в угодном им направлении, — написал Пискарев.

Депутат также отметил, что сбежавшие из России действуют не из заботы об украинском народе, а из страха потерять свою важность в случае договора о мирном процессе.

А беглыми изменниками движет отнюдь не забота о народе Украины, а испуг утратить источники дохода за рубежом. Ведь в случае запуска мирного процесса надобность в их услугах отпадет, как и необходимость тратить на них деньги, — заключил Пискарев.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Украина может попытаться сорвать саммит на Аляске. Киев готовит провокации по трем направлениям: усиление ударов по гражданским объектам, операции под «чужим флагом» и попытки прорыва на территорию РФ. Мирошник подчеркнул, что Киев формально говорит о мире, но на деле готов к продолжению кровопролития.