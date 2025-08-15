Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 11:09

Российские журналисты рассказали о «теплом» приеме на Аляске

Прилетевшие в Анкоридж журналисты из России пожаловались на походные условия

Спальная зона для журналистов на арене Alaska Airlines Center в Анкоридже Спальная зона для журналистов на арене Alaska Airlines Center в Анкоридже Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Российские журналисты не в восторге от условий, которые им предоставили на Аляске, сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Апартаменты на спортивной арене «Морские волки» больше напоминают больничные палаты. По его словам, некоторые коллеги были в шоке от увиденного.

Здесь вспомнили ковидный опыт и развернули ночной госпиталь для журналистов. Черные ширмы, образующие двухместные палаты, комплект белья с одеялом и подушкой, душевые кабины, делится он впечатлениями.

По его словам, автобус, который вез их до границы, был стареньким и явно успел повидать многое, особенно дальние междугородние перевозки. Однако главным средством передвижения в месте проведения саммита оказались не автобусы, а небольшие двухмоторные самолеты на водных лыжах.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что российских журналистов, прилетевших на Аляску, угостили котлетами по-киевски. Она уточнила, что угощение подали прямо на борту спецрейса, которым летела российская делегация. В комментариях к ее посту отметили, что американцы не лишены чувства юмора, а также напомнили, что на мероприятиях столь высокого уровня случайностей не бывает.

