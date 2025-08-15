Извержение вулкана Ключевская сопка произошло на Камчатке

На Камчатке в пятницу, 15 августа, произошло извержение вулкана Ключевская сопка, сообщили в местном филиале ФИЦ ЕГС РАН. По данным ученых, зафиксирован мощный выброс пепла высотой около 11 тысяч метров над уровнем моря. Последние измерения проводились в 15:24 по местному времени (6:24 мск).

Высота пеплового выброса составила около 11 тысяч метров над уровнем моря, — сказано в сообщении.

Ранее на Ключевской сопке был зафиксирован пепловый выброс высотой до 10 тысяч метров. Вулкану был присвоен «красный» код авиационной опасности. В МЧС России предупредили о возможном выпадении незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.

До этого сотрудник геологического факультета МГУ Василий Щербаков рассказал, что в случае извержения вулкана Ключевской Камчатку ждут грязекаменные потоки. По его словам, они способны нанести вред инфраструктуре — например, дорогам. Кроме того, по словам Щербакова, вулканический пепел представляет собой тонкие кусочки природного стекла. Попадая в организм или механизмы, они могут нанести значительный урон, считает он.