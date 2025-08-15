Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 11:16

Извержение вулкана Ключевская сопка произошло на Камчатке

Фото: Marc Szeglat/picture alliance/Global Look Press

На Камчатке в пятницу, 15 августа, произошло извержение вулкана Ключевская сопка, сообщили в местном филиале ФИЦ ЕГС РАН. По данным ученых, зафиксирован мощный выброс пепла высотой около 11 тысяч метров над уровнем моря. Последние измерения проводились в 15:24 по местному времени (6:24 мск).

Высота пеплового выброса составила около 11 тысяч метров над уровнем моря, — сказано в сообщении.

Ранее на Ключевской сопке был зафиксирован пепловый выброс высотой до 10 тысяч метров. Вулкану был присвоен «красный» код авиационной опасности. В МЧС России предупредили о возможном выпадении незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.

До этого сотрудник геологического факультета МГУ Василий Щербаков рассказал, что в случае извержения вулкана Ключевской Камчатку ждут грязекаменные потоки. По его словам, они способны нанести вред инфраструктуре — например, дорогам. Кроме того, по словам Щербакова, вулканический пепел представляет собой тонкие кусочки природного стекла. Попадая в организм или механизмы, они могут нанести значительный урон, считает он.

Камчатка
вулканы
извержения
Ключевская сопка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотруднику ГУР Украины вынесли приговор за подготовку теракта под Брянском
Политолог ответил, какой знак мог подать Лавров толстовкой с надписью СССР
Драка «хромых уток»: «Спартак» против «Зенита», кого уволят после матча?
Трое россиян пострадали при взрыве в цеху завода
Эксперт предупредила о последствиях запрета мигрантам работать курьерами
В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество
Петербургская сеть дискаунтеров приобрела актив на 1,5 млрд рублей
В Балашихе женщина в хиджабе жестоко избила дочь и попала на видео
Глава Киргизии вышел с важным заявлением о санкциях против России
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему «Спартак» не увольняет Станковича
Японцев призвали хранить в сердцах раскаяние после Второй мировой войны
Хрупкая москвичка дала жесткий отпор нетрезвому педофилу
Мужчина разместил детское порно в отзывах на маркетплейсе и избежал тюрьмы
В ДНР ввели «социальную» цену на воду
Ревнивец с «Сайгой» кастрировал судью: что известно об убийстве в Камышине
«Наводит панику»: генерал назвал преимущества передового дрона «Квазимачта»
Боец СВО поблагодарил власти Крыма за освобождение из украинского плена
Пушилин объяснил нехватку воды в ДНР
Саммит Путина и Трампа открыл неожиданные перспективы некоторым россиянам
СК раскрыл число осужденных за нападение на Курскую область бойцов ВСУ
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.