11 августа 2025 в 17:22

Раскрыта судьба Камчатки в случае извержения вулкана Ключевской

Геолог Щербаков заявил, что на Камчатке после извержения могут пострадать дороги

Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости

В случае извержения вулкана Ключевской Камчатку ждут грязекаменные потоки, заявил MIR24.TV сотрудник геологического факультета МГУ Василий Щербаков. По его словам, они способны нанести вред инфраструктуре — например, дорогам.

Лавовые потоки далеко не распространяются, стекают по склонам вулкана. Но так как он имеет довольно большую высоту и покрыт ледниками, основным важным неблагоприятным последствием для хозяйственной деятельности стоит назвать их таяние при взаимодействии с лавой и образование грязекаменных потоков, которые, спускаясь по руслам рек от вулкана, могут достигать поселков и перекрывать дороги, — заявил он.

Кроме того, по словам Щербакова, вулканический пепел представляет собой тонкие кусочки природного стекла. Попадая в организм или механизмы, они могут нанести значительный урон, поэтому людям надо беречь дыхательные пути и позаботиться о своей технике, сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что дамба в районе Ключевской сопки на Камчатке оказалась разрушена из-за извержения. Она была построена в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеной.

