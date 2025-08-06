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06 августа 2025 в 09:33

Извержение Ключевской сопки разрушило дамбу на Камчатке

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке Извержение вулкана Ключевской на Камчатке Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости

Дамба в районе Ключевской сопки на Камчатке оказалась разрушена из-за извержения, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Она была построена в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеной.

Дамба, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки, разрушена. Сейчас вода течет по обоим рукавам реки, — подчеркнули специалисты.

По их словам, есть угроза для туристических маршрутов на Толбачинский дол, пересекающих русло Студеной. Находящиеся там люди могут быть лишены возможности покинуть район, добавили в институте. В настоящее время Ключевской сопке присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, сейсмический код вулкана — «красный».

Ранее на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Очаг залегал на глубине 82,3 километра, в 342 километрах от Петропавловска-Камчатского. Сведений о его ощущаемости пока не поступало.

До этого стало известно, что южная часть Камчатки после мощного землетрясения 30 июля сместилась почти на два метра в юго-восточном направлении. Как сообщил директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров, это не единственное изменение. Ученый зафиксировал еще один значимый факт: полуостров также опустился по высоте.

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