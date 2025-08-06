Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на Камчатке, сообщает ТАСС со ссылкой на филиал Единой геофизической службы (ЕГС) РАН. Очаг залегал на глубине 82,3 километра, в 342 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее сразу два сейсмических события значительной силы зафиксировали у побережья Камчатского полуострова. Согласно данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 5,0 и 5,3 соответственно.

До этого сообщалось, что гигантская волна цунами, обрушившаяся на бухту Вестник Камчатки после землетрясения 30 июля, в высоту достигала около 18 метров. Ее измерил очевидец Дмитрий по просьбе ученых ДВО РАН по следу на земле от нижней точки до вершины затопления.

Вызвавшее цунами землетрясение магнитудой 8,8 стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Подземные толчки ощущались на Северных Курилах, где также был введен режим ЧС. Сейчас в Северо-Курильске восстановлены транспортное сообщение и работа порта после повреждений, нанесенных четырьмя волнами цунами.