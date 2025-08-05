Два землетрясения зафиксированы на Камчатке Российская академия наук сообщила о землетрясениях на Камчатке магнитудой выше 5

У побережья Камчатского полуострова произошли два сейсмических события значительной силы. Согласно данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 5,0 и 5,3 соответственно.

Первое землетрясение (магнитуда 5,0) было зарегистрировано 4 августа в 21:37 по московскому времени в 145 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 39,8 км. Второе, более сильное (магнитуда 5,3), произошло 5 августа в 00:06 мск в 237 км от региональной столицы при глубине очага 77,9 км.

В обоих случаях сведений об ощущаемости не поступало, — отмечают в геофизической службе.

Несмотря на значительную магнитуду, оба землетрясения не вызвали последствий на поверхности благодаря значительной глубине очагов и удаленности от населенных пунктов. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.

Ранее сообщалось, что гигантская волна цунами, обрушившаяся на бухту Вестник Камчатки после землетрясения 30 июля, в высоту достигала около 18 метров. Ее измерил очевидец Дмитрий по просьбе ученых ДВО РАН по следу на земле от нижней точки до вершины затопления.