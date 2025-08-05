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05 августа 2025 в 01:45

Очевидец измерил высоту волны цунами после землетрясения на Камчатке

РИАН: высота волны цунами после землетрясения на Камчатке достигала 18 метров

Фото: 65.mchs.gov.ru

Гигантская волна цунами, обрушившаяся на бухту Вестник Камчатки после землетрясения 30 июля, в высоту достигала около 18 метров. Ее измерил очевидец Дмитрий по просьбе ученых ДВО РАН по следу на земле от нижней точки до вершины затопления, пишет РИА Новости.

Всего наблюдатель увидел семь волн, самой мощной из которых стала вторая. На видео он зафиксировал, как вода за считаные секунды достигает вершины сопки, смывая по пути лодку и бочку с мотором.

Вторая по счету волна была самая большая... После ухода волны замеры сделали: примерно 18 метров была волна, она пришла с южной стороны, со стороны Курильских островов, — рассказал очевидец.

Землетрясение магнитудой 8,8 стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Подземные толчки ощущались на северных Курилах, где также был введен режим ЧС. Сейчас в Северо-Курильске восстановлены транспортное сообщение и работа порта после повреждений, нанесенных четырьмя волнами цунами.

Ранее сообщалось, что первое в истории извержение вулкана Крашенинникова началось на Камчатке. Оно было зафиксировано с ночи воскресенья, 3 августа, в 04:50 по камчатскому времени (2 августа, 19:50 мск).

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