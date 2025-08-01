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01 августа 2025 в 10:21

Камчатку вновь затрясло

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла

Фото: Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло у берегов Камчатки, сообщили в местном филиале Единой геофизической службы РАН. В Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой около четырех баллов.

Магнитуда: 5,5. <…> Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка): 4, — говорится в сообщении.

Утром 1 августа в МЧС рассказали, что за последние сутки на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков магнитудой до 6,7 балла после сильного землетрясения. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил, что оно стало сильнейшим за последнее десятилетие. Он назвал стихийное бедствие серьезным испытанием для жителей региона.

Тем временем пресс-служба сети природных парков «Вулканы Камчатки» сообщила, что поток лавы, спускающейся по юго-восточному склону вулкана Ключевской на Камчатке, может растопить один из крупнейших ледников полуострова — ледник Богдановича. В таком случае могут возникнуть грязевые потоки и фреатические взрывы испаряющейся воды с выносом пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря.

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