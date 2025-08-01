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01 августа 2025 в 07:53

Камчатку сотрясли 120 афтершоков за сутки

МЧС: на Камчатке после землетрясения произошло 120 афтершоков магнитудой до 6,7

Фото: NEWS.ru

За последние сутки на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков магнитудой до 6,7 после сильного землетрясения, сообщает региональное управление МЧС. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от двух до пяти баллов.

Отмечается, что для приема граждан развернуты два пункта временного размещения населения на территории Петропавловска-Камчатского и в Елизовском районе. По состоянию на утро 1 августа там находились 190 человек. С жителями работают психологи. Из-за сейсмичности туристам рекомендовано не посещать Авачинский вулкан.

Накануне, 31 июля, директор Камчатского филиала ФИЦ «ЕГС РАН» Данила Чебров заявил, что около тысячи афтершоков зафиксировано после сильного землетрясения на Камчатке — от самых малых значений до около семи баллов. По его словам, в ближайшие месяцы афтершоки будут еще ощущаться, их будет до нескольких тысяч.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение, на Елизовский район обрушилось цунами с высотой волны, достигшей четырех метров. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что прошедшее землетрясение стало сильнейшим за последнее десятилетие.

Камчатка
землетрясения
афтершоки
МЧС
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