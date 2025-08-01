Поток лавы может обратить во взрывающийся пар крупнейший ледник на Камчатке

Поток лавы может обратить во взрывающийся пар крупнейший ледник на Камчатке Лава вулкана Ключевской может растопить ледник Богдановича на Камчатке

Поток лавы, спускающейся по юго-восточному склону вулкана Ключевской на Камчатке, может растопить один из крупнейших ледников полуострова — Богдановича, передает пресс-служба сети природных парков «Вулканы Камчатки». Специалисты уточнили, что в таком случае могут возникнуть грязевые потоки и фреатические взрывы испаряющейся воды с выносом пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря.

Извержение вулкана Ключевской может привести к таянию одного из крупнейших ледников полуострова. По данным вулканологов, лавовый поток, протяженность которого достигла полутора километров, спускается по юго-западному склону вулкана и движется в сторону ледника Богдановича, — отметили эксперты.

Ранее у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8 — самое сильное с 1952 года. Основной удар сопровождался серией афтершоков магнитудой от 5, что вызвало угрозу цунами для прибрежных территорий.

Позднее директор Института физики Земли РАН Сергей Тихоцкий заявил, что пик сейсмической активности и угрозы цунами после камчатского землетрясения миновал. Ученый отметил, что своевременные прогнозы академика Сергея Федотова, разработанные десятилетия назад, помогли властям подготовиться к катастрофе и минимизировать возможные последствия для населения.