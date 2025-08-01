Поток лавы может обратить во взрывающийся пар крупнейший ледник на Камчатке

Поток лавы, спускающейся по юго-восточному склону вулкана Ключевской на Камчатке, может растопить один из крупнейших ледников полуострова — Богдановича, передает пресс-служба сети природных парков «Вулканы Камчатки». Специалисты уточнили, что в таком случае могут возникнуть грязевые потоки и фреатические взрывы испаряющейся воды с выносом пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря.
Извержение вулкана Ключевской может привести к таянию одного из крупнейших ледников полуострова. По данным вулканологов, лавовый поток, протяженность которого достигла полутора километров, спускается по юго-западному склону вулкана и движется в сторону ледника Богдановича, — отметили эксперты.
Ранее у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8 — самое сильное с 1952 года. Основной удар сопровождался серией афтершоков магнитудой от 5, что вызвало угрозу цунами для прибрежных территорий.
Позднее директор Института физики Земли РАН Сергей Тихоцкий заявил, что пик сейсмической активности и угрозы цунами после камчатского землетрясения миновал. Ученый отметил, что своевременные прогнозы академика Сергея Федотова, разработанные десятилетия назад, помогли властям подготовиться к катастрофе и минимизировать возможные последствия для населения.