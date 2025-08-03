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03 августа 2025 в 02:20

На Камчатке началось извержение вулкана, который спал последние 468 лет

На Камчатке зафиксировано первое в истории извержение вулкана Крашенинникова

Фото: Usgs Drone/Usgs/Global Look Press

Первое в истории извержение вулкана Крашенинникова началось на Камчатке, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). В организации отметили, что оно зафиксировано с ночи воскресенья, 3 августа, в 04:50 по камчатскому времени (2 августа 19:50 мск).

В Кроноцком заповеднике подчеркнули, что сейчас выбросы пепла достигают высоты 5–6 км над уровнем моря, а часть территории заповедника покрыта пепловыми отложениями. Уточняется, что пепловый шлейф перемещается на 75 км к востоку. Последнее извержение этого вулкана произошло ориентировочно 468 лет назад.

Ранее стало известно, что в пятницу, 1 августа, у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. По оценке Единой геофизической службы РАН, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки чувствовались с силой около четырех баллов.

Также в МЧС рассказали, что на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков магнитудой до 6,7 после сильного землетрясения. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил, что оно стало сильнейшим за последнее десятилетие. Поток лавы, спускающейся по юго-восточному склону вулкана Ключевской на Камчатке, может растопить один из крупнейших ледников полуострова — ледник Богдановича.

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