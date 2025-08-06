Землетрясение на Камчатке вызвало необычные последствия

Южная часть Камчатки после недавнего мощного землетрясения сместилась почти на два метра в юго-восточном направлении, сообщил газете «Известия» директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров. Однако это не единственное изменение. Ученый зафиксировал еще один значимый факт: полуостров также опустился по высоте.

Масштабы проседания оказались неравномерными. По словам Чеброва, в районе Петропавловска-Камчатского оно менее выражено, а на юге полуострова — более значительно. Эти движения связаны с положением Камчатки на Северо-Американской плите, которая находится под постоянным давлением со стороны Тихоокеанской плиты.

Чебров подчеркнул, что такие тектонические сдвиги во время землетрясений часто остаются незамеченными людьми, хотя их амплитуда может быть очень большой. Их нельзя ощутить без специального оборудования.

Землетрясение сопровождается <…> медленными движениями, которые очень велики по амплитуде, но их совершенно невозможно ощутить и зафиксировать без точных приборов, — пояснил Чебров.

Ранее сразу два сейсмических события значительной силы зафиксировали у побережья Камчатского полуострова. Согласно данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 5,0 и 5,3 соответственно.