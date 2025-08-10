Стало известно, на какую высоту вулкан Ключевской выбросил пепел

На вулкане Ключевская Сопка на Камчатке утром 10 августа зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров при высоте вулкана 4750 метров, сообщил региональный отдел МЧС России в своем Telegam-канале. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности.
Ведомство предупреждает о возможном выпадении незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа. Пепел может ухудшать видимость, раздражать дыхательные пути и мешать работе авиации и техники.
Ранее сообщалось, что дамба в районе Ключевской сопки на Камчатке оказалась разрушена из-за извержения. Она была построена в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеной.
До этого стало известно, что южная часть Камчатки после мощного землетрясения 30 июля сместилась почти на два метра в юго-восточном направлении. Как сообщил директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров, это не единственное изменение. Ученый зафиксировал еще один значимый факт: полуостров также опустился по высоте.