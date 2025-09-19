Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 07:33

На одном из самых активных вулканов Камчатки произошел мощный выброс пепла

Мощный пепловый столб вулкана Шивелуч поднялся на высоту 4,5 км

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Камчатском полуострове, на одном из наиболее активных вулканов — Шивелуче, произошел значительный пепловый выброс, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем Telegram-канале. Извержение вулкана Шивелуч подняло пепел на высоту 4,5 километра.

В 14:40 по камчатскому времени (05:40 по московскому времени. — NEWS.ru) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 20 километров на север от вулкана, — говорится в сообщении.

Вулкану присвоен оранжевый уровень авиационной опасности. Эксперты KVERT предупредили, что активность вулкана представляет угрозу для местных авиаперевозок.

Вулкан Шивелуч находится в 50 километрах севернее поселка Ключи и в 450 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. Ведется постоянный мониторинг его активности.

Ранее на восточном побережье Камчатского полуострова была объявлена угроза цунами после сейсмического события. Все оперативные службы работают в усиленном режиме, повреждений инфраструктуры и пострадавших на данный момент не зафиксировано.

Камчатка
вулканы
выбросы
пепел
