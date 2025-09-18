Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 22:57

Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для восточного побережья полуострова официально объявлена угроза цунами, в связи с чем проводится плановое оповещение населения, передает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Уточняется, что организовано оперативное обследование социально значимых объектов и жилого фонда после зафиксированного сейсмического события.

Солодов заявил, что все оперативные службы переведены на усиленный режим работы по заранее отработанному алгоритму действий. Данные о повреждениях инфраструктуры или пострадавших отсутствуют, отметил он.

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными информационными источниками. Специалисты продолжают мониторить ситуацию в режиме реального времени.

Ранее сейсмологи зарегистрировали сильные подземные толчки в акватории Тихого океана, недалеко от восточного побережья Камчатского полуострова. Согласно обновленным данным мониторинга, магнитуда землетрясения составила 7,2.

До этого землетрясение произошло у восточной части Камчатки. Его магнитуда достигла 5,5. Подземные толчки на глубине 40,2 км зафиксировали в 06:59 мск, их эпицентр располагался в 194 км от Петропавловска-Камчатского.

цунами
землетрясения
Камчатка
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности
«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.