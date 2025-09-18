Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения

Для восточного побережья полуострова официально объявлена угроза цунами, в связи с чем проводится плановое оповещение населения, передает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Уточняется, что организовано оперативное обследование социально значимых объектов и жилого фонда после зафиксированного сейсмического события.

Солодов заявил, что все оперативные службы переведены на усиленный режим работы по заранее отработанному алгоритму действий. Данные о повреждениях инфраструктуры или пострадавших отсутствуют, отметил он.

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными информационными источниками. Специалисты продолжают мониторить ситуацию в режиме реального времени.

Ранее сейсмологи зарегистрировали сильные подземные толчки в акватории Тихого океана, недалеко от восточного побережья Камчатского полуострова. Согласно обновленным данным мониторинга, магнитуда землетрясения составила 7,2.

До этого землетрясение произошло у восточной части Камчатки. Его магнитуда достигла 5,5. Подземные толчки на глубине 40,2 км зафиксировали в 06:59 мск, их эпицентр располагался в 194 км от Петропавловска-Камчатского.