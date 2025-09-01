Сильные подземные толчки зафиксировали на Камчатке

У восточной части Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале. Подземные толчки на глубине 40,2 км зафиксировали в 06:59 мск, их эпицентр располагался в 194 км от Петропавловска-Камчатского.

Время UTC: 01 SEP 2025 03:59:12. Координаты: 51.4941, 159.8497. Расстояние от ПК: 194. Глубина (КМ): 40.2. Магнитуда: 5.5, — говорится в сообщении.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в Японии у восточного побережья острова Хонсю. По информации специалистов, подземные толчки были зарегистрированы в 19:29 мск 29 августа. Отмечается, что эпицентр находился в 31 километре на юго-востоке от города Кесеннума, префектура Мияги. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное», добавили сейсмологи.

До этого землетрясение магнитудой 5,9 произошло у восточного побережья Камчатки. В населенных пунктах подземные толчки ощущались интенсивностью до трех баллов. Эпицентр располагался в 276 километрах от Петропавловска-Камчатского.