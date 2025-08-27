День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 07:55

В российском регионе произошло мощное землетрясение

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло ночью у восточного побережья Камчатки, сообщает местный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. В населенных пунктах подземные толчки ощущались интенсивностью до трех баллов.

Координаты: 50.6511, 157.6915. Магнитуда: 5.9, — сказано в публикации.

По данным ученых, эпицентр подземных толчков располагался в 276 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 66,8 километра.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в районе Каспийского моря в Дагестане. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Подземный толчок был зафиксирован в 41 километре к северо-западу от Дербента, очаг залегал на глубине 12 километров.

Тем временем футболисты любительских команд «Магма» и «Азерпетрол» в Дагестане не стали прерывать матч, несмотря на мощные подземные толчки. Однако один из игроков потерял равновесие и упал. Несмотря на возгласы комментатора «землетрясение», игроки продолжили игру. Матч завершился нулевой ничьей.

Камчатка
землетрясения
ученые
сейсмологи
РАН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не менее 30 человек погибли из-за оползня в одной из стран Азии
Непогода загнала в ловушку десантников ВСУ в Сумской области
Врачи вынесли вердикт о состоянии «Битцевского маньяка»
На Украине засняли «тигриный» истребитель
Автобус с людьми перевернулся на Сахалине на фоне сильного наводнения
Французский полковник раскрыл детали командировки в Киев
Раскрыты детали задержания украинца, обвиняемого в подрыве «СП»
Яблоки конфи с розмарином и бальзамиком
Ловушка для ВСУ в ЛНР и ограбление бойцов: новости СВО на утро 27 августа
Пять важных дел для дачников в сентябре: что надо сделать до первых холодов
В российском регионе произошло мощное землетрясение
Главный злодей «Кадетства» задолжал более полумиллиона рублей по алиментам
Больной деменцией Брюс Уиллис стал жить отдельно от семьи
Ракета Starship приводнилась в океане и взорвалась
Макрон высказался об обвинениях Нетаньяху в адрес Франции
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 августа: инфографика
В МЧС Киргизии раскрыли новую информацию об альпинистке Наговицыной
Россиянин использовал кладбища, чтобы готовить диверсии для СБУ
Средства ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ в России за ночь
Жительницу Забайкалья приговорили к пяти годам колонии
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.