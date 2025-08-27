В российском регионе произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло ночью у восточного побережья Камчатки, сообщает местный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. В населенных пунктах подземные толчки ощущались интенсивностью до трех баллов.

Координаты: 50.6511, 157.6915. Магнитуда: 5.9, — сказано в публикации.

По данным ученых, эпицентр подземных толчков располагался в 276 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 66,8 километра.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в районе Каспийского моря в Дагестане. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Подземный толчок был зафиксирован в 41 километре к северо-западу от Дербента, очаг залегал на глубине 12 километров.

Тем временем футболисты любительских команд «Магма» и «Азерпетрол» в Дагестане не стали прерывать матч, несмотря на мощные подземные толчки. Однако один из игроков потерял равновесие и упал. Несмотря на возгласы комментатора «землетрясение», игроки продолжили игру. Матч завершился нулевой ничьей.