В Дагестане произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Каспийского моря, в Дагестане, у побережья России, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным организации, информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Подземный толчок, как уточняется, был зафиксирован в 20.33 по времени UTC (23.33 мск) в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров.

12 августа сейсмическая активность была отмечена в районе северных Курильских островов. Как заявила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков составила 5,3. В Северо-Курильске колебания ощущались силой до 4 баллов, но угрозы цунами не возникало.

Кроме того, в Камчатском крае ввели режим ЧС из-за землетрясений в конце июля. Особое положение начало действовать 14 августа, коснувшись Петропавловска-Камчатского, Елизовского муниципального округа и Вилючинска. Помимо всего прочего, в регионе также действует режим повышенной готовности для органов управления.