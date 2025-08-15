Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 12:58

Режим ЧС ввели в Камчатском крае

В Камчатском крае ввели режим ЧС из-за недавних землетрясений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Камчатском крае ввели режим ЧС из-за недавних землетрясений, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ. В ведомстве отметили, что особое положение начало действовать 14 августа, оно коснется Петропавловска-Камчатского, Елизовского муниципального округа и Вилючинска. В МЧС добавили, что в регионе также действует режим повышенной готовности для органов управления.

Для сил и средств Камчатской территориальной подсистемы РСЧС введен режим «Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.

Ранее на Камчатке произошло извержение вулкана Ключевская сопка. По данным ученых, зафиксирован мощный выброс пепла высотой около 11 тысяч метров над уровнем моря. Последние измерения проводились в 15:24 по местному времени (6:24 мск).

До этого у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в 414 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 63,8 км. Это событие стало очередным в серии афтершоков, последовавших за мощным землетрясением магнитудой 8,8, произошедшим 30 июля — самым сильным в регионе с 1952 года.

