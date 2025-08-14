Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 23:51

Очередное землетрясение зафиксировано у берегов Камчатки

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр подземных толчков находился в 414 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 63,8 км.

Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 414. Глубина (в километрах): 63,8. Магнитуда: 5,2, — указано в официальном сообщении сейсмологов.

Это событие стало очередным в серии афтершоков, последовавших за мощным землетрясением магнитудой 8,8, произошедшим 30 июля — самым сильным в регионе с 1952 года. По данным специалистов, интенсивность последующих толчков постепенно снижается, и большинство из них не ощущаются жителями населенных пунктов. Мониторинг сейсмической активности на полуострове продолжается в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что на Камчатке завершилось извержение одного из самых активных вулканов Евразии — Ключевского. Как проинформировали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, в кратере вулкана сформировался новый шлаковый конус, что свидетельствует о завершении активной фазы. В течение нескольких недель вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 12 километров, что привело к пеплопадам в населенных пунктах Усть-Камчатского района.

