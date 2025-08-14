Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 05:42

На Камчатке «успокоился» один из самых опасных вулканов

Извержение Ключевского вулкана на Камчатке завершилось спустя несколько недель

Ключевская сопка (вулкан Ключевской) Ключевская сопка (вулкан Ключевской) Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке завершилось извержение одного из самых активных вулканов Евразии — Ключевского. Как сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, в кратере вулкана сформировался новый шлаковый конус, что свидетельствует о завершении активной фазы.

Извержение закончилось. За время этого извержения в кратере Ключевского вырос шлаковый конус, — отметили специалисты.

Последнее извержение началось 31 июля после мощного землетрясения на Камчатке. В течение нескольких недель вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 12 километров, что привело к пеплопадам в населенных пунктах Усть-Камчатского района. Несмотря на завершение активной фазы, ученые продолжают мониторить состояние вулкана, расположенного всего в 30 километрах от поселка Ключи.

Ранее сообщалось, что более сотни землетрясений, зафиксированных на Камчатке с 1950-х годов после самого крупного из них, объясняются законом Омори. Заместитель директора по научной работе ФИЦ ЕГС РАН Руслан Дягилев рассказал, что, чем сильнее магнитуда главного удара, тем больше будет последующих афтершоков. Повторные толчки после сильных землетрясений наблюдаются по всему миру.

