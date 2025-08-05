Высочайший в Евразии вулкан «выстрелил» пеплом на Камчатке РАН: Ключевская сопка выбросила пепел на высоту восемь километров на Камчатке

Вулкан Ключевская сопка, самый высокий в Евразии, резко активизировался и выбросил пепел на высоту восемь километров, сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Это создало реальную угрозу для авиасообщения, уточнили ученые.

После сильного землетрясения в конце июля исполин проснулся с новой силой. Сейчас из его кратера почти без перерыва бьют фонтаны раскаленной лавы.

Фонтанирование лавы в кратере почти непрерывное. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера. Высота пепловой колонны около восьми километров над уровнем моря, — говорится в публикации.

Ключевская сопка — это почти идеальный конус с десятками побочных кратеров. Она находится всего в 30 км от поселка Ключи, где живут около 4500 человек. Такая мощная вспышка активности после недавнего землетрясения заставляет задуматься о дальнейшем развитии событий.

Ранее специалисты филиала Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН сообщили, что Ключевская сопка активизировалась после мощных подземных толчков на Камчатке. По их словам, лавовый поток устремился вниз по западному склону вулкана.