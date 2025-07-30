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30 июля 2025 в 15:57

После землетрясения на Камчатке зафиксировали извержение одного вулкана

На Камчатке после землетрясения началось извержение Ключевской сопки

Извержение вулкана Ключевская сопка Извержение вулкана Ключевская сопка Фото: AP/ТАСС

Вулкан Ключевская сопка активизировался после недавнего землетрясения на Камчатке, сообщают специалисты филиала Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН. Согласно предварительным данным, раскаленная лава начинает двигаться по западному склону.

При этом в небе наблюдается интенсивное свечение и слышны взрывы. На фоне таких событий спасатели ранее рекомендовали гражданам воздержаться от посещения Ключевской сопки и других вулканов региона из-за их повышенной активности.

Ключевская сопка, высота которой составляет 4850 метров над уровнем моря, расположена в Усть-Камчатском районе. Последнее извержение этого вулкана произошло в апреле 2025 года.

Ранее в МЧС сообщили о снятии угрозы цунами для берегов Камчатки. По данным ведомства, в населенных пунктах края не наблюдается значительного увеличения уровня воды.

В Чили Министерство образования объявило о приостановке занятий в образовательных учреждениях побережья страны. Решение возникло после предупреждения об угрозе цунами после землетрясения на Камчатке.

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