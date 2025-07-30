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30 июля 2025 в 12:27

Землетрясение на Камчатке обернулось отменой занятий в школах одной страны

В Чили отменили занятия в школах на побережье после землетрясения на Камчатке

Фото: ipa-agency.net/Global Look Pressd

Чилийское министерство образования объявило о приостановке занятий во всех школах и детских садах, расположенных в прибрежных районах страны. Решение приняли после того, как власти получили предупреждение об угрозе цунами, вызванной мощным землетрясением у берегов Камчатки.

Мера затронет все образовательные учреждения вдоль чилийского побережья: от северного региона Арика и Паринакота до центрального Лос-Лагос. Министерство образования подтвердило, что занятия не состоятся в среду, 30 июля. Меры на следующие дни пока неизвестны.

Национальная служба Чили по предупреждению и реагированию на катастрофы сохраняет режим повышенной готовности, отслеживая возможные последствия цунами. Перед этим землетрясение магнитудой 8,7 произошло у берегов Камчатки.

Ранее ученый Сергей Тихоцкий заявил, что пик толчков и цунами уже миновал, поэтому ждать новых землетрясений подобной силы не следует. Толчки зафиксировали на камчатском побережье утром в среду, 30 июля. Это стало сильнейшим сейсмическим событием в регионе за последние 73 года.

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