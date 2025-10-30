Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 09:17

На Камчатке зафиксировали 10 афтершоков

МЧС: на Камчатке за сутки зафиксировано 10 афтершоков магнитудой до 5,0

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

За сутки на Камчатке зафиксировано 10 афтершоков с магнитудой от 3,5 до 5,0, сообщило главное управление МЧС России по российскому региону в Telegram-канале. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались.

На Камчатском полуострове продолжается наблюдение за вулканической активностью, которая усилилась после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля. Эксперты фиксируют пробуждение вулканов Ключевской, Безымянный, Шивелуч, Карымский, Камбальный и Крашенинникова. Жителей и гостей региона просят быть бдительными и не подходить близко к вулканам из-за возможной опасности.

Ранее у южного побережья Камчатки произошло подводное землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 373 километрах от Петропавловска-Камчатского. Толчки ощущались в Вилючинске, Озерновском и Северо-Курильском районе, жители Курильских островов также сообщали о продолжительном гуле.

До этого на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 55,5 километра, а само землетрясение — в 356 километрах южнее Петропавловска-Камчатского.

