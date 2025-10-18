На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН. Его эпицентр залегал на глубине 55,5 километра.

Землетрясение произошло в 356 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4. Как уточнили американские сейсмологи и метеорологи, эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао. Очаг залегал на глубине 58 километров.

Также стало известно, что тектонический разлом в плите Хуан-де-Фука у северо-западного побережья Тихого океана, расположенный в так называемой зоне субдукции Каскадия, грозит мегаземлетрясением. Сдвиг тектонических плит в том районе может стать крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки.

До этого сообщалось, что мощное извержение вулкана Левотоби на индонезийском острове Флорес привело к выбросу пепла на высоту 11,6 километра над уровнем моря. Из близлежащих населенных пунктов эвакуированы 7959 человек.