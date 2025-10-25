Мощное землетрясение зафиксировали у побережья Камчатки

Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 6,3 в Тихом океане у южного побережья Камчатки, сообщили в своем Telegram-канале ученые из Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. Эпицентр подземного толчка располагался в 373 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ученые также добавили, что глубина гипоцентра (очага землетрясения) составила около 22 километров.

Время UTC: 11:13:06 (22:13 по местному времени, 13:13 мск. — NEWS.ru). Координаты: 49.8862 северной широты, 156.8972 восточной долготы. Магнитуда 6.3, — поделились данными в центре.

Подписчики отметили, что отчетливо почувствовали толчки в Вилючинске, Озерновском и в Северо-Курильском районе. Жители Курильских островов сообщили, что слышали долгий гул.

Неделей ранее на полуострове было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Его эпицентр залегал на глубине 55,5 километра. Землетрясение произошло в 356 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.