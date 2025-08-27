Футболисты из Дагестана отыграли матч в разгар мощного землетрясения «Магма» и «Азерпетрол» продолжили матч в Дагестане, несмотря на землетрясение

Футболисты любительских команд «Магма» и «Азерпетрол» в Дагестане не стали прерывать матч, несмотря на мощные подземные толчки, ощущавшиеся в республике во время землетрясения в Каспийском море, передает РИА Новости. В материале говорится, что один из игроков потерял равновесие и упал.

Несмотря на возгласы комментатора «землетрясение», игроки продолжили игру. Матч завершился нулевой ничьей.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Каспийского моря в Дагестане. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), информация о жертвах и разрушениях не поступала. Подземный толчок был зафиксирован в 20:33 по времени UTC (23:33 мск) в 41 километре к северо-западу от Дербента, очаг залегал на глубине 12 километров.

12 августа сейсмическая активность была отмечена в районе северных Курильских островов. Как заявила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков составила 5,3. В Северо-Курильске колебания ощущались силой до 4 баллов, но угрозы цунами не возникало.