Побережье Японии сотрясли мощные подземные толчки

Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в Японии у восточного побережья острова Хонсю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. По информации специалистов, сильные подземные толчки были зарегистрированы в 19:29 мск пятницы, 29 августа.

Отмечается, что эпицентр находился в 31 километре на юго-востоке от города Кесеннума, префектура Мияги. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное», добавили сейсмологи. Сведений о возможных разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что самое древнее медресе Европы было повреждено в результате землетрясения в Дагестане. Из-за подземных толчков учебное заведение по подготовке мусульманских служителей в селе Цахур покрылось трещинами. Совсем недавно медресе исполнилось 950 лет, оно было основано в 1075 году.

До этого землетрясение магнитудой 5,9 произошло у восточного побережья Камчатки. В населенных пунктах подземные толчки ощущались интенсивностью до трех баллов. Эпицентр располагался в 276 километрах от Петропавловска-Камчатского.