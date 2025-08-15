Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 11:00

Строительный кран насмерть придавил рабочего в Севастополе

Один человек погиб и двое пострадали при падении крана в Севастополе

Фото: Главное управление МЧС России по городу Севастополю

Один человек погиб, двое пострадали при падении строительного крана в Севастополе, сообщила пресс-служба МЧС города. В ведомстве отметили, что ЧП произошло в районе проспекта Октябрьской Революции, на месте работают экстренные службы.

К сожалению, один человек погиб, двое получили травмы, — говорится в сообщении.

Ранее житель Ставрополя едва не погиб при попытке изнасиловать фонарный столб. Инцидент произошел в Октябрьском районе города, когда компания из трех молодых людей прогуливалась мимо ЖК «Красный металлист».

Судя по появившимся в Сети кадрам, внезапно один из юношей подошел к столбу и начал имитировать половой акт. Из-за того, что ставрополец очень сильно раскачал конструкцию, тяжелый плафон освещения рухнул вниз в сантиметрах от головы ставропольца. После произошедшего все трое поспешно ретировались.

До этого в Сети опубликовали видео из Сочи с раздавленной деревом машиной на проезжей части. Инцидент произошел в районе Семашко. На появившихся кадрах можно увидеть, что огромное дерево заблокировало дорогу, у автомобиля треснуло лобовое стекло. О пострадавших неизвестно.

