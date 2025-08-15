Строительный кран насмерть придавил рабочего в Севастополе Один человек погиб и двое пострадали при падении крана в Севастополе

Один человек погиб, двое пострадали при падении строительного крана в Севастополе, сообщила пресс-служба МЧС города. В ведомстве отметили, что ЧП произошло в районе проспекта Октябрьской Революции, на месте работают экстренные службы.

К сожалению, один человек погиб, двое получили травмы, — говорится в сообщении.

