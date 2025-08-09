Появилось видео, как дерево рухнуло на дорогу и раздавило автомобиль В Сети опубликовали видео из Сочи с раздавленной огромным деревом машиной

В Сети опубликовали видео из Сочи с раздавленной деревом машиной на проезжей части. Инцидент произошел в районе Семашко. На появившихся кадрах можно увидеть, что огромное дерево заблокировало дорогу, у автомобиля треснуло лобовое стекло. Также на видео очевидцы ЧП пытаются устранить его последствия. О пострадавших неизвестно.

До этого стало известно, что дерево рухнуло на трех женщин на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте. По информации управления СК РФ по Республике Дагестан, в результате инцидента одна из них погибла, двух госпитализировали. В регионе организовали проверку по факту случившегося.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге на женщину обрушилось дерево во время урагана. Происшествие зафиксировала одна из городских камер видеонаблюдения. ЧП случилось в Александровском парке на Петроградской стороне.

Ранее стало известно, что штормовой ветер в Казахстане повредил инфраструктуру и стал причиной гибели женщины, которой сломанная стихией ветка дерева пробила грудную клетку. Мощный ураган обрушился на Павлодарскую область.