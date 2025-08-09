Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 16:41

Появилось видео, как дерево рухнуло на дорогу и раздавило автомобиль

В Сети опубликовали видео из Сочи с раздавленной огромным деревом машиной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети опубликовали видео из Сочи с раздавленной деревом машиной на проезжей части. Инцидент произошел в районе Семашко. На появившихся кадрах можно увидеть, что огромное дерево заблокировало дорогу, у автомобиля треснуло лобовое стекло. Также на видео очевидцы ЧП пытаются устранить его последствия. О пострадавших неизвестно.

До этого стало известно, что дерево рухнуло на трех женщин на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте. По информации управления СК РФ по Республике Дагестан, в результате инцидента одна из них погибла, двух госпитализировали. В регионе организовали проверку по факту случившегося.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге на женщину обрушилось дерево во время урагана. Происшествие зафиксировала одна из городских камер видеонаблюдения. ЧП случилось в Александровском парке на Петроградской стороне.

Ранее стало известно, что штормовой ветер в Казахстане повредил инфраструктуру и стал причиной гибели женщины, которой сломанная стихией ветка дерева пробила грудную клетку. Мощный ураган обрушился на Павлодарскую область.

Сочи
автомобили
деревья
чрезвычайные происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина
Военкор Стешин предложил оштрафовать Тургенева за одно слово
Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа
Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном
Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом
Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»
Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны
Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу
Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings
МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст
Задержана глава управления культуры Пензы
В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе
Президента Федерации ММА зарезали на свадьбе
Колумбиец поехал «мыть посуду» в Польшу, но погиб на СВО
МИД России положительно оценил встречу глав Азербайджана и Армении в США
Названа праздничная дата, которую хотят сделать выходным днем в России
Сбитый Су-27 и провальная попытка ДРГ: новости СВО на вечер 9 августа
Молодой боксер из Японии скончался через неделю после боя
Женщина показала, как резко «постарела» во время беременности
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.