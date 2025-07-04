Женщину придавило деревом во время урагана в Петербурге

Женщину придавило деревом во время урагана в Петербурге

В Санкт-Петербурге на женщину обрушилось дерево во время урагана, пишет 360.ru. Происшествие зафиксировала одна из городских камер видеонаблюдения.

ЧП случилось в Александровском парке на Петроградской стороне. Сильный порыв ветра обломил дерево. Оно в свою очередь начало падать и в результате придавило верхушкой женщину.

Согласно предварительным данным, пострадавшая госпитализирована. У нее выявили ушибы и ссадины.

Ранее в Москве на 10-летнюю школьницу упало дерево. Инцидент произошел в СНТ «Дружба» на Киевском шоссе. В результате происшествия девочка потеряла сознание.

До этого в районе Солнцево на западе Москвы дерево рухнуло на тротуарную дорожку. Из-за этого пострадали три человека, среди которых один ребенок.